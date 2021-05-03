ÇORUM POLİSLERDEN 'TRAFİK HAFTASI'NA TÜRKÜLÜ KLİP - Son Dakika

ÇORUM'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' için hazırlanan 'Trafikte Saygı, Sevgi ve Hoşgörü için söyle' adlı video klip, beğeni topladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle 'Trafikte Saygı, Sevgi ve Hoşgörü için söyle' adlı video klip hazırladı. Drone destekli, önemli turizm merkezlerinden Hattuşa ve Alacahöyük antik kentlerinde çekimleri yapılan klipte ekipler, Aşık Veysel'e ait 'gidiyorum gündüz gece' türküsünü seslendirdi. İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'inde yer aldığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı.