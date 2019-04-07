Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum
'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ankara
'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, T.K., F.Ö. ve E.P. adlı şahıslar ve kiraladıkları aracı takibe aldı. Ankara'dan Çorum'a gelen aracı kent girişinde durduran narkotimler, araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirirken, T.K., F.Ö. ve E.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:38 Kaynak: İHA
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