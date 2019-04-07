Son Dakika Haberleri: Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, T.K., F.Ö. ve E.P. adlı şahıslar ve kiraladıkları aracı takibe aldı. Ankara'dan Çorum'a gelen aracı kent girişinde durduran narkotimler, araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirirken, T.K., F.Ö. ve E.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:38 Kaynak: İHA

Narkotik, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]