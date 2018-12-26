Çorum Polisinden Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu
31 dakika önce
Çorum polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu Operasyonda 160 litre el yapımı kaçak rakı ve 40 litre el yapımı kaçak votka ele geçirildiÇORUM - Çorum polisinin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum
polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Operasyonda 160 litre el yapımı kaçak rakı ve 40 litre el yapımı kaçak votka ele geçirildi
ÇORUM - Çorum polisinin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Yılbaşına sayılı günler kala kaçak içki denetimlerini artıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler
mahallesinde bir eve baskın yaptı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin A.K.'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 160 litre el yapımı kaçak rakı ve 40 litre el yapımı kaçak votka ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:15 Kaynak: İHA
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