Çorum Saat Kulesi, 127 yıldır zamanı gösteriyor - Son Dakika

ÇORUM'da Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan saat kulesi, 127 yıldır zamanı gösteriyor.

Gazi Caddesi'nde Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan saat kulesi, mimari özellikleriyle öne çıkıyor. Şehrin en önemli sembollerinden olan, 27,5 metre yüksekliğindeki sarı renkli kesme taştan inşa edilen saat kulesi, 127 yıldır zamana meydana okuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi çeken saat kulesi, yıllardır caddeden geçenlere zamanı gösteriyor, vatandaşlar ve esnaf, saatlerini kuleye bakarak ayarlıyor. 81 basamaklı merdivenle ulaşılan dört cephesinde yuvarlak kadranlı saatlerin yer aldığı, kulenin bakımı da düzenli olarak belediye tarafından sağlanıyor.

'ONARIMINI VE BAKIMINI YAPIYORUZ'Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Yıllar boyunca Osmanlı'yı yöneten Abdülhamit, birçok yere camiler, hanlar, köprüler, saraylar ve saat kuleleri yaptırtır. Çorumlular, Abdülhamit Han'ın saat kulesi yaptırdığını duymuş ve hemen Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa'ya durumu arz etmişler. Çorum'dan bir heyet İstanbul'a gitmiş. Beşiktaş muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ile buluşmuşlar. Ardından da şehrimizin tam merkezine saat kulesi yapılmış. O dönem aslında Çorum henüz vilayet değilmiş ve Çorum düzeyindeki illere de böyle bir saat kulesi yapılmış değil. Bu anlamda Çorum'a güzel bir ayrıcalık yapılmış. Tam 127 yıldır tüm hemşehrilerimiz, saatlerini saat kulesine göre ayarlıyor ve çalışıyor. Belediye olarak da onarımını ve her türlü bakımını yapıyoruz. 127 yıldır saat kulemiz saati göstermeye devam ediyor" dedi.'SAATİMİZİ KULEYE GÖRE AYARLIYORUZ'Kent sakinlerinden Şükrü Dede "Bizim saat kulemiz dünyada tek. Zaman zaman saatlerimizi saat kulesine göre ayarlıyoruz" diye konuştu.

Osman Dönmez de, "Ecdadımızdan kalan tarihi eserimiz. Zaman zaman saatlerimizi ayarlıyoruz. Saati olmayanlarda saat kulesine bakarak saatin kaç olduğunu öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.