Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor - Son Dakika
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Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor

06.09.2022 13:36
Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor

Çorum Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan stantta sigaranın zararları ve kronik hastalara dikkat çekiliyor.

Çorum Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan stantta sigaranın zararları ve kronik hastalara dikkat çekiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Meydanı'nda kurulan stantta kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra karbonmonoksit taraması da yaparak, sigaranın insan sağlığına verdiği zararı ölçümlerle anlatılıyor.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere, bireyleri sağlıklı ve üretken tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu amaçla Halk Sağlığı Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Sobacı, "Koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standartlarını yükseltmek, halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarından biridir." dedi.

Kurdukları stantta tarama ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Sobacı, "Zararlı alışkanlıklardan uzak durmakla birlikte düzenli sağlık kontrollerini yaptırmakla kronik hastalıklar kontrol altına alınabilir, erken ölümler önlenebilir." diye konuştu.

Sobacı, stantta karbonmonoksit taraması riskli çıkan 63 yaşındaki Mustafa Taşkın'ı, "O seni bırakmadan sen onu bırak." diyerek sigarayı bırakmaya davet etti.

40 yıldır sigara içtiğini belirten Taşkın ise Sobacı'ya sigarayı bırakacağına söz verdi.

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Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor
Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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