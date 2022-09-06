Sobacı, stantta karbonmonoksit taraması riskli çıkan 63 yaşındaki Mustafa Taşkın'ı, "O seni bırakmadan sen onu bırak." diyerek sigarayı bırakmaya davet etti.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor - Son Dakika

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