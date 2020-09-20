Çorum Şehir Stadı açıldı - Son Dakika

Çorum Şehir Stadı açıldı

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Şehir Stadı, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'taki Çorum FK-Manisa FK maçıyla hizmete girdiYaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

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Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Şehir Stadı, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'taki Çorum FK- Manisa FK maçıyla hizmete girdi

Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajının tamamlandığı stadın zemini ise alttan elektrikli ısıtma sistemine sahip.

Saha çimleri Sakarya'dan getirilen stadyumda, 25'i engelli olmak üzere toplam bin 61 araçlık park alanı bulunuyor.

İnşasına 2016 yılında başlanan stadyumun açılış maçı olan Çorum FK-Manisa FK karşılaşmasını, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan da izledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla taraftarların stada girişine ise izin verilmedi.

Müsabaka, konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Manisa, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çorum Şehir Stadı açıldı - Son Dakika Spor

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