Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması

27.04.2021 00:57
Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz sert tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz sert tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin isminin okuldan kaldırılmasına yönelik girişimi ve bununla ilgili açılan davayı Çorum Şehit Aileleri Derneği ve bir şehit babası olarak kınadığını dile getiren Galip Deniz, özellikle bunun Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucu bir şahıs tarafından "bedavadan nam salınmaz" ifadeleriyle dillendirilmesinin şehit ailelerini üzdüğünü belirtti.

"Ayrıca bedavadan nam salınmaz gibi yakışıksız ifadenin kullanılması şehitlerimizin de manevi şahsiyetlerine bir hakaret" diyen Deniz, "Oraya giden hiçbir evladımız, hiçbir çocuğumuz, hiçbir doktorumuz o bölgelere nam salmak için gitmiyor. Hasan İleri isimli şahsın kurmuş olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetinin birliği, beraberliği için yeni nesiller yetiştirmek orada sağlık dağıtmak, orada asayişi ve güvenliği sağlamak için gitmektedir. Bu uğurda şehit olmaya da canla, başla koşarak giden evlatlarımız var. 'Bedavadan nam salınmaz' gibi yakışıksız ifadenin kullanılması şehitlerimizin de manevi şahsiyetlerine bir hakaret olsa gerek. Hasan İleri'ye şunu söylüyorum. Bedavadan nam sahibi olmak ancak sizin gibi insanlara yakışır. Bugün Şehit Aybüke öğretmene kurşun sıkan hainlerin sizlerden farklı olmadığını düşünüyorum. Sizler de aynı düşüncedesiniz ki bir şehidin isminden rahatsız olacak kadar, bir şehidin isminden huzursuz olacak kadar maalesef dengenizi kaybetmiş, hassasiyetini ve vicdanını kaybetmiş insanlar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin hassas noktalarıyla ve değerleriyle uğraşılmaması çağrısında bulunan Deniz, "Kendinize uğraşacak başka meşgaleler bulun. Okulun kurulmasında imece usulü yaptırıldı. Sanki özel okul yaptırılmış gibi bir tabir kullanılıyorsunuz. Buna da çok üzüldük. Okul yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmiş. Okul devletin okulu değil diyerek nasıl böyle bir mantıksızca hareket ediyorsunuz bunu da anlamış değiliz. O dönemde bu okulu yaptıranlar devletin vermiş olduğu bütün haklardan ve imtiyazlardan faydalanmışlar okulu da Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmişler. Milli Eğitim Bakanlığımızda şehit öğretmenizin ismini oraya layık görmüş ve vermiş. Bu sizde ne gibi bir huzursuzluğu sebep oldu anlamış değilim. Şehit Aybüke öğretmenin okula isminin verilmesi bizim için bir onurdur, gururdur. Bu isim, bir şehit ismi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış değilim" diye konuştu. - ÇORUM

Balıkesir, Öğretmen, Çorum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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