Son Dakika Haberleri: Çorum şehit öğretmen şenay aybüke yalçın, unutulmadı
Son Dakika Güncel Çorum şehit öğretmen şenay aybüke yalçın, unutulmadı - Son Dakika

Çorum şehit öğretmen şenay aybüke yalçın, unutulmadı

6 saat önce

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadıBATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı

BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve yakınları, Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da şehit öğretmeni anmak için geldi. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Çorum şehit öğretmen şenay aybüke yalçın, unutulmadı

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"En fazla fidan dikme rekoru" belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum şehit öğretmen şenay aybüke yalçın, unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]