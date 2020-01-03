Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ÇORUM Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
ÇORUM Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL)
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