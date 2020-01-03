Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ÇORUM Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL)

ÇORUM Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL)

Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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