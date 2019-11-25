Son Dakika Haberleri: Çorum Şeker'den çiftçi ve nakliyecilere 80 milyon liralık ödeme
Son Dakika Ekonomi Çorum Şeker'den çiftçi ve nakliyecilere 80 milyon liralık ödeme - Son Dakika Ekonomi

Çorum Şeker'den çiftçi ve nakliyecilere 80 milyon liralık ödeme

6 saat önce

Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, şeker pancarı alım sezonunun başladığı 23 Eylül'den bu yana çiftçilere ayni ve nakdi avanslar ile nakliye ödemeleri dahil 80 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Çorum Şeker'den çiftçi ve nakliyecilere 80 milyon liralık ödeme, System.String[]

Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, şeker pancarı alım sezonunun başladığı 23 Eylül'den bu yana çiftçilere ayni ve nakdi avanslar ile nakliye ödemeleri dahil 80 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, şeker pancarı alım sezonunun yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu yıl 700 bin ton pancar işleyerek 97 bin 750 ton şeker, 30 bin ton melas ve 175 bin ton yaş küspe üretimi hedeflediklerini kaydeden Ateş, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar çiftçilerine ayni ve nakdi avanslar ile nakliye ödemeleri dahil toplamda 80 milyon lira ödeme yapan Çorum Şeker, sezon bitimiyle pancar bedelleri ile toplamda 290 milyon liralık ödeme yapmayı planlamaktadır. Günlük pancar işleme kapasitesi 8 bin ton olan ve bin 200 ton şeker üretilen fabrikamızda üretim sezonunun aralık ayının ikinci yarısında bitirilmesi öngörülüyor."

Fabrikayı devraldıktan sonra işleyişle ilgili birtakım yenilikler yaptıklarını ifade eden Ateş, çiftçi ve nakliyecilerin zaman kaybı yaşamaması için randevu sistemi getirdiklerini, bu sayede bugüne kadar 550 bin ton pancarın sıra beklemeksizin aynı gün fabrikaya teslim edildiğini vurguladı.

Ateş, Çorum Şeker'in bu yıl gerçekleşen yatırımlarından biri olan pancar temizleme yükleme makinesi sayesinde çiftçilerin pancarlarının tarlalarında temizlenerek fabrikaya nakledilmesinin sağlandığını kaydederek, "Bu uygulama ile nakliye maliyetleri düşürülürken hem verimli topraklar tarlalarda kalıyor hem de çiftçinin pancar nakliyesi işleri kolaylaştırılıyor. Pancarın fire ve polar değerlerinin analizi sektördeki son teknolojiye uygun yapılarak pancar tesliminden hemen sonra çiftçilere kısa mesajla aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Çorum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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