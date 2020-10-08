Çorum Şeker'in modernizasyonuna 100 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Çorum Şeker'in modernizasyonuna 100 milyon liralık yatırım

08.10.2020 15:35
Çorum Şeker'in modernizasyonuna 100 milyon liralık yatırım, System.String[]

Çorum Şeker Fabrikasının 2018 yılında özelleştirilmesinin ardından tesisin modernize edilmesi için 100 milyon lira tutarında yatırım yapıldığı bildirildi.

Çorum Şeker Fabrikasının 2018 yılında özelleştirilmesinin ardından tesisin modernize edilmesi için 100 milyon lira tutarında yatırım yapıldığı bildirildi.

2018 yılında 528 milyon lira bedelle Safi Holding bünyesine katılan Çorum Şeker Fabrikasında üretim kapasitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik modernize çalışmaları başlatıldı.

17 Eylül'de yeni pancar alım sezonunun açıldığı fabrikada, bu yıl 800 bin ton pancar işlenerek 110 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflenen yatırımın 100 milyon liralık kısmını tamamladıklarını belirtti.

Fabrikada enerji tasarrufu sağlayacak yeni altyapı, ekipman ve otomasyon yatırımlarının devam ettiğini bildiren Ateş, "Günlük 2 bin 500 ton pancar karşılığı küspe işleme kapasitesine sahip yeni prese ile kapasitesi artmış olan fabrikamızda şeker üretme randımanı da yükseldi. 18 eski tip santrifüj yerine 2020 model 1810 kilogram lapa işleme kapasitesine sahip son teknoloji 4 santrifüj ile fabrikada hem enerjide tasarruf sağlandı hem de şekerde kalite artırıldı." ifadesini kullandı.

Hassas tartım yapabilen 50 kilogramlık polipropilen torba paketleme makinesiyle maksimum müşteri memnuniyeti sağlayan fabrikada 2 de yeni paketleme makinesinin hizmete girdiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Yeni otomatik 'big bag' dolum tesisiyle artık 1 tonluk şeker paketleme hizmeti veriliyor. Aynı zamanda tesise enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayacak yüksek verimli 14 pompa alımı tamamlandı. Pancar alım sezonu da yoğun şekilde devam ediyor. Bu sezon 800 bin ton pancar işlenerek 110 bin ton şeker, 33 bin ton melas ve 200 bin ton yaş pancar küspesi üretilecek."

Yatırım, Çorum, Eylül, Ateş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum Şeker'in modernizasyonuna 100 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

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