Vatandaşlar açık havada kitap okudu - Son Dakika
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Vatandaşlar açık havada kitap okudu

30.03.2022 18:47

Çorum'da Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı.

Çorum'da Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı.

Türk Kütüphanecileri Derneği öncülüğünde 81 ilde eşzamanlı yapılan etkinlik kapsamında Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, birlikte kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlar, okudukları kitapları değerlendirme fırsatı buldu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, açık havada kitap okuma etkinliğinin bu yıl 11'incisi düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda toplu kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, halk arasında kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Durukan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinlikte kitap okuyan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de, okudukları kitaptan bir bölümü sahneledi.

Vatandaşlar açık havada kitap okudu
Vatandaşlar açık havada kitap okudu
Vatandaşlar açık havada kitap okudu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar açık havada kitap okudu - Son Dakika


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