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Çorum Son

57 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 542Toplam Seçmen : 180.368Açılan Sandık : 338Açılan Sandık Oranı : % 62,36Kullanılan Oy : 93.042Geçerli Oy : 90.934Katılım Oranı : % 83,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHALİL İBRAHİM AŞGIN% 46,3442.136CHPÖZGÜR KILIÇ% 32,7229.755MHPKENAN ŞAHİN% 17,3715.

Çorum Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 542
Toplam Seçmen : 180.368
Açılan Sandık : 338
Açılan Sandık Oranı : % 62,36
Kullanılan Oy : 93.042
Geçerli Oy : 90.934
Katılım Oranı : % 83,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL İBRAHİM AŞGIN% 46,3442.136
CHPÖZGÜR KILIÇ% 32,7229.755
MHPKENAN ŞAHİN% 17,3715.793
İYİ PARTİBİLGİ TERLEMEZOĞLU% 1,941.766
DİĞER% 1,02932
SAADET PARTİSİKEMAL KURT% 0,47423
MURAT KIRÇIMURAT KIRÇI% 0,0877
BTPMEHMET ALİ TANIK% 0,0327
VATAN PARTİSİAHMET RASİM BURHANOĞLU% 0,0112
TKPDEVRİM KOÇAK% 0,017
DSPAHMET HİDAYET BEKTAŞ% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALACA

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 82,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL İBRAHİM ŞALTU% 53,46773
MHPSACİT KAĞIZMAN% 35,55514
İYİ PARTİSERDAR COŞKUN% 8,16118
CHPSEDAT GENÇ% 1,3119
HASAN MOLHASAN MOL% 1,2418
SAADET PARTİSİMUSTAFA KÜTÜK% 0,213
DİĞER% 0,071
BAYAT

Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Katılım Oranı : % 85,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÜNLÜ% 44,86926
MEHMET BAŞYİĞİTMEHMET BAŞYİĞİT% 40,84843
MHPŞABAN ÇAKIR% 11,05228
BTPHALİS DİLMEÇ% 2,6655
SAADET PARTİSİEMRAH ÖZTEKİN% 0,4810
DİĞER% 0,12
BOĞAZKALE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


DODURGA

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 89,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA AYDIN% 54,62639
İYİ PARTİBEKİR AKMAN% 40,6475
DİĞER% 2,4829
MHPDİLAVER AKBAŞ% 2,3127
İSKİLİP

Açılan Sandık Oranı : % 89,8
Katılım Oranı : % 99,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPALİ SÜLÜK% 39,774.799
AK PARTİRECEP ÇATMA% 29,573.568
DİĞER% 19,892.400
İYİ PARTİMUHSİN KOCASARAÇ% 10,131.222
SAADET PARTİSİHASAN MERT% 0,5971
BTPHASAN HÜSEYİN AFŞAR% 0,056
KARGI

Açılan Sandık Oranı : % 6,67
Katılım Oranı : % 82,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ ŞEN% 4182
MHPRECEP BOLPAÇA% 34,569
CHPKEMAL DÜMENCİ% 24,549
LAÇİN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


MECİTÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


OĞUZLAR

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 92,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER YILDIRIM% 52,33662
CHPORHAN ATEŞ% 35,57450
MHPOĞUZ HANTAL% 10,99139
DİĞER% 1,1114
ORTAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTANER İSBİR% 38,19850
CHPMUZAFFER TÜZÜN% 32,17716
MHPNECİP ERDEMİRCİ% 26,5590
SAADET PARTİSİADEM KAYAR% 1,3530
BTPÖMER SARIALİOĞLU% 0,920
DİĞER% 0,920
OSMANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 65,28
Katılım Oranı : % 85,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET GELGÖR% 41,894.851
AK PARTİRECEP CIPLAK% 40,474.687
İYİ PARTİMAHMUT ÖZHAN ARSLAN% 15,261.767
SAADET PARTİSİALAATTİN UĞUR% 1,83212
DİĞER% 0,2327
VATAN PARTİSİAZRA KINACI% 0,1821
BTPABDULLAH ŞAHİN% 0,1315
SUNGURLU

Açılan Sandık Oranı : % 74,67
Katılım Oranı : % 92,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLYAS ÖZKAN% 41,176.411
İYİ PARTİABDULKADİR ŞAHİNER% 40,076.240
MHPŞABAN KÖYHANOĞLU% 9,291.447
DİĞER% 9,271.444
BBPHÜSEYİN TAĞIL% 0,1218
SAADET PARTİSİNEŞET ÇEŞİTCİOĞLU% 0,0813
UĞURLUDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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