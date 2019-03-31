Çorum Son
57 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 542Toplam Seçmen : 180.368Açılan Sandık : 338Açılan Sandık Oranı : % 62,36Kullanılan Oy : 93.042Geçerli Oy : 90.934Katılım Oranı : % 83,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHALİL İBRAHİM AŞGIN% 46,3442.136CHPÖZGÜR KILIÇ% 32,7229.755MHPKENAN ŞAHİN% 17,3715.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|542
|Toplam Seçmen
| :
|180.368
|Açılan Sandık
| :
|338
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,36
|Kullanılan Oy
| :
|93.042
|Geçerli Oy
| :
|90.934
|Katılım Oranı
| :
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|% 46,34
|42.136
|CHP
|ÖZGÜR KILIÇ
|% 32,72
|29.755
|MHP
|KENAN ŞAHİN
|% 17,37
|15.793
|İYİ PARTİ
|BİLGİ TERLEMEZOĞLU
|% 1,94
|1.766
|DİĞER
|% 1,02
|932
|SAADET PARTİSİ
|KEMAL KURT
|% 0,47
|423
|MURAT KIRÇI
|MURAT KIRÇI
|% 0,08
|77
|BTP
|MEHMET ALİ TANIK
|% 0,03
|27
|VATAN PARTİSİ
|AHMET RASİM BURHANOĞLU
|% 0,01
|12
|TKP
|DEVRİM KOÇAK
|% 0,01
|7
|DSP
|AHMET HİDAYET BEKTAŞ
|% 0,01
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALACA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,5
|Katılım Oranı
| :
|% 82,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL İBRAHİM ŞALTU
|% 53,46
|773
|MHP
|SACİT KAĞIZMAN
|% 35,55
|514
|İYİ PARTİ
|SERDAR COŞKUN
|% 8,16
|118
|CHP
|SEDAT GENÇ
|% 1,31
|19
|HASAN MOL
|HASAN MOL
|% 1,24
|18
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA KÜTÜK
|% 0,21
|3
|DİĞER
|% 0,07
|1
BAYAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,82
|Katılım Oranı
| :
|% 85,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ÜNLÜ
|% 44,86
|926
|MEHMET BAŞYİĞİT
|MEHMET BAŞYİĞİT
|% 40,84
|843
|MHP
|ŞABAN ÇAKIR
|% 11,05
|228
|BTP
|HALİS DİLMEÇ
|% 2,66
|55
|SAADET PARTİSİ
|EMRAH ÖZTEKİN
|% 0,48
|10
|DİĞER
|% 0,1
|2
BOĞAZKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
DODURGA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 89,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA AYDIN
|% 54,62
|639
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKMAN
|% 40,6
|475
|DİĞER
|% 2,48
|29
|MHP
|DİLAVER AKBAŞ
|% 2,31
|27
İSKİLİP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 89,8
|Katılım Oranı
| :
|% 99,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ALİ SÜLÜK
|% 39,77
|4.799
|AK PARTİ
|RECEP ÇATMA
|% 29,57
|3.568
|DİĞER
|% 19,89
|2.400
|İYİ PARTİ
|MUHSİN KOCASARAÇ
|% 10,13
|1.222
|SAADET PARTİSİ
|HASAN MERT
|% 0,59
|71
|BTP
|HASAN HÜSEYİN AFŞAR
|% 0,05
|6
KARGI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 6,67
|Katılım Oranı
| :
|% 82,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ ŞEN
|% 41
|82
|MHP
|RECEP BOLPAÇA
|% 34,5
|69
|CHP
|KEMAL DÜMENCİ
|% 24,5
|49
LAÇİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
MECİTÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
OĞUZLAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,33
|Katılım Oranı
| :
|% 92,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER YILDIRIM
|% 52,33
|662
|CHP
|ORHAN ATEŞ
|% 35,57
|450
|MHP
|OĞUZ HANTAL
|% 10,99
|139
|DİĞER
|% 1,11
|14
ORTAKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 95,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TANER İSBİR
|% 38,19
|850
|CHP
|MUZAFFER TÜZÜN
|% 32,17
|716
|MHP
|NECİP ERDEMİRCİ
|% 26,5
|590
|SAADET PARTİSİ
|ADEM KAYAR
|% 1,35
|30
|BTP
|ÖMER SARIALİOĞLU
|% 0,9
|20
|DİĞER
|% 0,9
|20
OSMANCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 65,28
|Katılım Oranı
| :
|% 85,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET GELGÖR
|% 41,89
|4.851
|AK PARTİ
|RECEP CIPLAK
|% 40,47
|4.687
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÖZHAN ARSLAN
|% 15,26
|1.767
|SAADET PARTİSİ
|ALAATTİN UĞUR
|% 1,83
|212
|DİĞER
|% 0,23
|27
|VATAN PARTİSİ
|AZRA KINACI
|% 0,18
|21
|BTP
|ABDULLAH ŞAHİN
|% 0,13
|15
SUNGURLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 74,67
|Katılım Oranı
| :
|% 92,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLYAS ÖZKAN
|% 41,17
|6.411
|İYİ PARTİ
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|% 40,07
|6.240
|MHP
|ŞABAN KÖYHANOĞLU
|% 9,29
|1.447
|DİĞER
|% 9,27
|1.444
|BBP
|HÜSEYİN TAĞIL
|% 0,12
|18
|SAADET PARTİSİ
|NEŞET ÇEŞİTCİOĞLU
|% 0,08
|13
UĞURLUDAĞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum