Çorum Soyguncular Drone ile Aranıyor

Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.



İşyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.



KUYUMCU, SOYGUN ANINI ANLATTI



Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, Aniden içeri, üç kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz dedi.

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