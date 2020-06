"Çorum Stadı'nı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tamamlayacağız" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a yapılacak olan 69 milyon TL'lik yatırım için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.

Bakanlık Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇORUM VE İLÇELERİNDE 12 SPOR TESİSİ VARKEN ŞU AN 55 ADET SPOR TESİSİ VAR"

"Pek çok anlamda sembol şehirlerden biri olan Çorum ve ilçelerinde bugün itibari ile gençlik ve spor anlamında tarihi bir yatırıma imza atacağız" diyen Bakan Kasapoğlu, "Çorum için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar bereketler getirsin. Geçtiğimiz aylarda Çorum'u ziyaret etmiştik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Çorum için, gençlerin geleceği için neler yapabiliriz, en azami şekliyle bunları yatırım olarak nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Medeniyetler şehri Çorum'un bugünü ve yarınları için mükemmel bir protokol gerçekleştireceğiz. Hizmet siyasetinin sembolü Ak Parti, cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi, hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Çorum'da 2002 yılında 1 adet yurt varken şu an yurt sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. 12 spor tesisi varken, Çorum ve ilçelerinde şu an 55 adet spor tesisi var. Gerçekleştirdiğimiz tarihi imza ile bu hizmet siyasetini ve eser siyasetini çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Gerek Çorum merkezde gerekse çorumun ilçelerinde gençlik ve spor alanında pek çok önemli yatırımı en hızlı şekilde Çorum'umuz ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.

"BİR YANDAN YAPARKEN DİĞER YANDAN DA GEREKLİ OLAN BAKIM ONARIMA GEREKLİ BÜTÇEYİ DE AYIRIYORUZ"

İmzalanan protokol ile yeni tesislerin yanında bugüne kadar yapılan tesislerin bakım onarımı için de bütçe ayrıldığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri inşa edip en güzel şekilde işletmek. Halkımızla buluşturmak. Herkesin kullanımına, erişimine en kolay şekli ile buluşturmak. Bununla birlikte bakımını onarımı yapmak. Bu çerçevede imzalayacağımız protokol ile birlikte yeni tesisler inşa edeceğimiz gibi yine bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tesislerin bakım onarımı için de ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Bizim temennimiz halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Bu nedenle bakım onarım çalışmaları bizim gündemimizde de planlamamızda da önemli bir yer teşkil ediyor. Geçtiğimiz aylarda tam olimpik havuz için yaklaşık 7 milyon TL bir yatırım yaptık. Hamdolsun ki tamir bakım onarım sürecini de tamamlamış bulunuyoruz. Atatürk Spor Salonu'muzun yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Osmancık ilçesinde bulunan salonumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bir yandan yaparken diğer yandan da gerekli olan bakım onarıma gerekli bütçeyi de ayırıyoruz" diye konuştu.

"ÇORUM STADI'NI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI OLARAK TAMAMLAYACAĞIZ"

Protokolün ayrıntılarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin her iline ilçesine her beldesine gurur duyan bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun himmetine kavuşturacağız. Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana bakanlık olarak, Çorum'un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. 2 tanesi çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuzu çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz. Yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte sporumuza kazandıracağız. Yurtlarımız pandemi sürecinde dünyaya örnek teşkil edecek katkı sergiledi. Bakanlık personelimiz ve yurt çalışanlarımız ile gurur duyuyorum. Alaca'daki yurdumuz da bu yıl inşallah tamamlanacak" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve il-ilçe belediye başkanları katıldı.

PROTOKOL KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMIN DETAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

6 ilçe ve 1 beldede toplamda; 1 adet güreş eğitim merkezi, 1 adet 15 bin seyirci kapasiteli stadyum inşaatının tamamlanması ve çevre düzenlemesinin yapımı, 1 adet tam olimpik kapalı yüzme havuzunun bakım onarımı, 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet gençlik merkezi yapımı, 1 adet gençlik kitap kafe yapımı, 1 adet spor salonu yapımı, 1000 seyircili tribünü, 6'lı tip sporcu soyunma odası ve aydınlatmalarıyla 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 3 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı, 10 adet halı saha yapımı, 100 adet pota yapımı, 2 adet spor salonu bakım ve onarımının tamamlanması.

