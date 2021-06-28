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Çorum Tarım ve Orman Müdürü Sarı, doludan etkilenen arazileri inceledi - Son Dakika

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Sarı, doludan etkilenen arazileri inceledi

28.06.2021 15:02
Çorum Tarım ve Orman Müdürü Sarı, doludan etkilenen arazileri inceledi, System.String[]

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kuraklığın ardından şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekili arazileri zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kuraklığın ardından şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekili arazileri zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarı, Ovasaray köyünü ziyaret ederek, dolu yağışından zarar gören ekili arazileri inceledi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'ın da katıldığı ziyarette Sarı, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Sarı, kuraklığın ardından dolu yağışlarının etkili olduğunu, üreticilerin zor bir yol geçirdiğini aktardı.

Dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Sarı, "Bazı köylerimizde maalesef bir hafta içinde doludan kaynaklı afet yaşandı. Zarar gören alanların tespitlerini yaptık. Valimiz ve milletvekillerimizle buralara ne gibi yardımlar yapılabileceği konusunda istişare halindeyiz. Bu yıl malum, kuraklık ile karşı karşıyayız. Bir de buna dolu afeti eklendi. Devlet olarak üreticilerimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Sayan da çiftçilerin devletten yaralarını sarmasını beklediğini kaydetti.

Ziraat Odası, Orhan Sarı, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Tarım ve Orman Müdürü Sarı, doludan etkilenen arazileri inceledi - Son Dakika


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