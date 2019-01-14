Son Dakika Haberleri: Çorum Ticaret Borsası'ndan 800 Öğrenciye Yardım

Çorum Ticaret Borsası'ndan 800 Öğrenciye Yardım

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla, Çorum Ticaret Borsası ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yapıldı.

Çorum Ticaret Borsası'ndan 800 Öğrenciye Yardım, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla, Çorum Ticaret Borsası ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve Çorum merkezde bulunan ilköğretim-ortaöğretim okullarında, okul yönetimlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kabanlar okul müdürlerine teslim edildi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) her yıl dar gelirli ailelere gıda, öğrencilere ise çeşitli yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl da olduğu gibi bu yılda ilimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile müşterek olarak hazırlattığımız kaban yardımı çerçevesinde 800 öğrenciye kaban yardımı yapıldı. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizin kabanlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz. Ayrıca öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz" ifadesini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:40:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Ticaret Borsası'ndan 800 Öğrenciye Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]