Son Dakika Haberleri: Çorum Tso, 600 Kişiye Girişimcilik Eğitimi Verecek

Çorum Tso, 600 Kişiye Girişimcilik Eğitimi Verecek

1 saat önce

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kendi işini kurmak isteyen 600 kişi için girişimcilik kursu düzenleyecek.

Çorum Tso, 600 Kişiye Girişimcilik Eğitimi Verecek, System.String[]
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kendi işini kurmak isteyen 600 kişi için girişimcilik kursu düzenleyecek.


İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleşecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere girişimcilik belgesi verilecek.

Kursiyerler, girişimcilik belgesiyle yatırım projelerine KOSGEB'den hibe desteği alabilecek.


Girişimcilik kursu iş birliği protokolü, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ile Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından imzalandı.


Şahan, girişimcilik eğitimi alacak girişimci adaylarının kendi işlerini kurarak ülke ekonomisine katkı sağlama fırsatı yakalayacağını söyledi.

Başaranhıncal ise 600 kişi kontenjanlı girişimcilik eğitimlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirterek, "Çorum TSO ve İŞKUR iş birliğiyle ilimizde girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması, sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Girişimcilik eğitiminin tüm girişimci adaylarımıza ve bugün imzaladığımız bu protokolün de ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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