Çorum turizmi için 3 projeye destek talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum turizmi için 3 projeye destek talebi - Son Dakika

Çorum turizmi için 3 projeye destek talebi

6 saat önce

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum'a gelen turist sayısını artırmak amacıyla hazırlanan 3 proje için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek istedi.

Çorum turizmi için 3 projeye destek talebi, System.String[]

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum'a gelen turist sayısını artırmak amacıyla hazırlanan 3 proje için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek istedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Şengül, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 81 İl Kültür ve Turizm Müdürünün katılımıyla Ankara'da yapılan İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısında Çorum'un taleplerine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'de yeni destinasyon rotaları belirlemek amacıyla ilk kez yapılan toplantıda Şengül, Şapinuva Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi, Figani Roma Hamamı Restorasyon Projesi ve İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği Projesi hakkındaki sunumuyla Bakanlık yetkililerine bilgi verdi.

Hitit Yürüyüş Yolunun Şapinuva Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi ile tamamlanacağını belirten Şengül, aynı bölgede termal ve arkeolojik turizmi, Figani Roma Hamamı Restorasyon Projesiyle canlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Çorum'un güney bölgesinde yer alan projelerin hayata geçirilmesinin ardından turistlerin kent merkezinde konaklamasını sağlamak amacıyla İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği Projesini tamamlamayı planladıklarını aktaran Şengül, projelerin hayata geçirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek istedi.

Şengül, Çorum'un İç Anadolu Bölge Turları kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet Nuri, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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