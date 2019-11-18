Son Dakika Haberleri: Çorum'u 10 ayda 110 bin 545 turist ziyaret etti
Son Dakika Güncel Çorum'u 10 ayda 110 bin 545 turist ziyaret etti - Son Dakika

Çorum'u 10 ayda 110 bin 545 turist ziyaret etti

6 saat önce

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum'u 110 bin 545 turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Çorum'u 10 ayda 110 bin 545 turist ziyaret etti, System.String[]

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum'u 110 bin 545 turistin ziyaret ettiğini açıkladı.


İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, müdürlüğün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.


Kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olma konusunda gerekli tüm değerlere sahip olan Çorum'un, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Kapsamında "Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi" kapsamında yer aldığını açıklayan Şengül, bu çerçevede 'Kültür Turizmi' içerisinde yer alan Çorum'un tüm zenginlikleri ile birlikte değerlendirilerek kuzey ve güney (Hitit Yolu-Gastronomi Yolu) ana aksı oluşturulduğunu söyledi.


2019 yılının ilk 10 ayındaki turist sayısı ile ilgilide bilgi veren Şengül, bu süreçte Çorum Müzesini 26 bin 259 kişi, Alacahöyük müze ve Örenyerini 37 bin 96 kişi, Boğazköy Müzesini 10 bin 468 kişi, Hattuşa Örenyerini ise 36 bin 722 kişi olmak üzere toplam 110 bin 545 turistin tarihi yerleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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