Çorum'u dolu vurdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
6 saat önce
Çorum'u dolu vurdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı (ek görüntüyle)ÇORUM'da akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:46 Kaynak: DHA
'u dolu vurdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı (ek görüntüyle)
ÇORUM'da akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kent merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, rüzgarında etkisiyle yaya ve araç trafiğini felç etti. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası ara sokaklar göle döndü. Araçlar hasar gördü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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