Çorum'u hortum vurdu
3 saat önce
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde etkili olan yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
'un Laçin
ilçesine bağlı Narlı
köyünde etkili olan yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu. Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum ilçeye bağlı Narlı köyünde maddi hasara neden oldu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Tarım arazileri de büyük zarar gördü.
(İHA)
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