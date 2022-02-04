Üye Girişi
Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek - Son Dakika

Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek

04.02.2022 13:37
Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'daki 6 sulama projesinin şubat ayı içinde ihale edileceğini bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'daki 6 sulama projesinin şubat ayı içinde ihale edileceğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla sulu tarıma önem verdiklerini belirtti.

AK Parti iktidarında sulanabilir arazilerin çoğaldığına dikkat çeken Kaya, şubatta yapılacak 6 ihale ile Çorum'daki sulanabilir arazi miktarının artacağını vurguladı.

Kaya, ihalesi yapılacak sulama projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Boğazkale Göleti ve Sulama Projesi 390 hektar, Boğazkale Emirler Göleti ve Sulama Projesi 162 hektar, Bayat Çayköy Göleti ve Sulama Projesi 329 hektar alanı sulayacak ve ihaleleri 16 Şubat'ta yapılacak. Ortaköy Yükderesi Göleti ve Sulama Projesi 399 hektar, Kargı Kavakçayı Göleti ve Sulama Projesi 106,60 hektar ile Dodurga Alpagut Göleti ve Sulama Projesi 39 hektar alanı sulayacak ve ihaleleri 17 Şubat yapılacak."

Çorum'da sulanabilir tüm arazileri suyla buluşturmakta kararlı olduklarının altını çizen Kaya, "Tüm bu projelerimiz, yapılacak ve planlana projelerimize destek veren DSİ Genel Müdürümüz Sayın Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve her daim Çorum'a ve Çorumluları destek ve müjdeleri ile onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Oğuzhan Kaya, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement