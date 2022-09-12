Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.09.2022 19:28
Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çorum- Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, H.P. (19) idaresindeki 19 LP 705 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.N.Y. (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik direğinin otomobilin üzerine devrildiği kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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Kaynak: AA

Yozgat, Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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