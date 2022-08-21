Çorum'da kayalıklardan düşen çoban ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kayalıklardan düşen çoban ağır yaralandı.
Afganistan uyruklu Sami Amini, Akçaköy köyünde hayvanları otlattığı sırada kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sami Amini'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
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