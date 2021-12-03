Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ve trafik polisi düdüğü hediye edildi.

Eğitimde ayrıca emniyet kemeri takmanın ve trafikte kurallara uymanın önemi hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığının 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Alaca Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı

Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor

Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!

BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!