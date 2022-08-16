Çorum'da kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

16.08.2022 19:36
Çorum'da kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaşar Göçer idaresindeki 19 KY 531 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Alaca Boğaziçi Kavşağı'nda Meftun Akbaba'nın kullandığı 05 ACF 564 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Recep Özhan yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Yozgat, Çorum, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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