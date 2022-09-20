Çorum'un Alaca ilçesindeki trafoda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi'ndeki elektrik trafosundan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.
Arıza ekipleri trafoya giden elektrik akımını kestikten sonra Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, maddi hasardan ötürü ilçenin bir bölümüne elektrik verilemedi.
Yangının neden olduğu hasarın giderilmesinin ardından elektrik akımı açıldı.
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