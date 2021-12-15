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Çorum'un "Anne Üniversitesi" 3'üncü kez anne ve adaylarını ağırlıyor - Son Dakika

Çorum'un "Anne Üniversitesi" 3'üncü kez anne ve adaylarını ağırlıyor

15.12.2021 12:39
Çorum'un "Anne Üniversitesi" 3'üncü kez anne ve adaylarını ağırlıyor

Hitit Üniversitesince hayata geçirilen "Anne Üniversitesi Projesi" kapsamında üniversitenin kapıları, üçüncü kez anne ve adaylarına açıldı.

Hitit Üniversitesince hayata geçirilen "Anne Üniversitesi Projesi" kapsamında üniversitenin kapıları, üçüncü kez anne ve adaylarına açıldı.

Hitit Anne Üniversitesi Programı'na katılan 20 anne ile anne adayına, alanında uzman öğretim elemanlarınca "aile içi iletişim", "cilt sağlığı", "çocuk gelişimi", "geri dönüşüm ve tasarruf", "gıda güvenliği ve etiket okuması", "medya okuryazarlığı", "moda ve tasarım" ve "pandemi sürecinde değişen beslenme alışkanlıkları" ve "fonksiyonel gıdalar" konularda 2 hafta eğitim verilecek.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Anne Üniversitesi'nde eğitim alacak 20 anne ve anne adayıyla Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Baykam, burada yaptığı konuşmada, Anne Üniversitesi'nin anne ve anne adaylarının kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Daha önce 2018 ve 2019 yıllarında açılan Anne Üniversitesi'nin kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Baykam, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadığını, bu yıl salgınla mücadele kurallarına uygun şekilde yeniden anne ve anne adaylarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Anne Üniversitesi'nde verilecek eğitimlerin içeriğinin kentteki paydaş kuruluşların katılımıyla yapılan çalıştayda belirlendiğini belirten Baykam, şöyle devam etti:

"Çalıştayda çok güzel rapor ortaya çıktı ve kadınların ihtiyacı olan noktaları ortaya koyduk. 2018'de yaptığımızda anneler dediler ki 'Çok şey öğrendik, kişilik gelişimimize çok büyük katkısı oldu ve bunları eşlerimizin bilmesi gerekir'. Bu sefer babaları çağırdık. Onlar da çok hoş süreç geçirdiler ve 2 hafta kadar eğitim aldılar. Yine bir diğer önemli etkinliğimiz, Çocuk Üniversitesi. Burada amaç, çocuk, anne ve babaların üniversite ile ilişkisini artırmak, üniversitedeki hayatı solumalarını sağlamak, bu arada akademik kariyer yapmış öğretim üyelerinin bilgilerini üniversiteye ulaşamamış topluma ulaştırmak."

Baykam, eğitimlerin verimli geçtiğini vurgulayarak "Medya alanıyla ilgili duyarlılıklarımız neler olmalı? Bir tüketici olarak nelere dikkat emeliyiz? Aile içi iletişim sorunlarının ve psikolojik sıkıntıların çözümü noktasında, yine sağlıkla ilgili acil yaklaşımlar, kadın sağlığına yönelik bilmeniz gerekenler... Bunları en iyi bilen hocalarımızdan anne ve anne adaylarına aktarmak istedik. Anne Üniversitesi'nde alacağınız eğitimin hayatınıza etki etmesini diliyorum." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi, geri dönüşüm, Rektör, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'un 'Anne Üniversitesi' 3'üncü kez anne ve adaylarını ağırlıyor - Son Dakika


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