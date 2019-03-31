Son Dakika Haberleri: Çorum'un Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ekrem...

Çorum'un Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ekrem...

2 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Ünlü kazandı.

Çorum'un Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ekrem..., System.String[]
Çorum'un Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Ünlü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Ünlü bin 715 oy aldı.

-Ünlü'nün özgeçmişi-

Ekrem Ünlü, 1964 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlayan Ünlü, 2009 yılında AK Parti'den Bayat Belediye başkanlığına seçildi. Ünlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Ekrem Ünlü, AK Parti, Çorum, Bayat, Güncel
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