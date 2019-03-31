Çorum'un Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ekrem...
2 saat önce
Çorum'un Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Ünlü kazandı.
Çorum
'un Bayat
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ekrem Ünlü
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Ünlü bin 715 oy aldı.
-Ünlü'nün özgeçmişi-
Ekrem Ünlü, 1964 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinde tamamlayan Ünlü, 2009 yılında AK Parti'den Bayat Belediye başkanlığına seçildi. Ünlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:19 Kaynak: AA
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