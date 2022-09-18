Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

18.09.2022 23:34
Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ahacık köyüne giderek, çalışmaları inceledi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını söyledi.

YORUMLAR
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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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