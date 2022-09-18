Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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