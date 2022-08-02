Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

02.08.2022 21:54
Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Dede Tekkesi köyünde Ayşe Ünal'a (91) ait evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Evdeki mutfak tüplerinin patlamasıyla yangın Hüseyin Yılmaz'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesinin yanı sıra Çorum, Oğuzlar, Laçin, Osmancık belediyeleri ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında yoğun duman nedeniyle evinde mahsur kalan Ünal, yaşamını yitirdi, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: AA

Ayşe Ünal, Dodurga, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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