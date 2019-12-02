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Çorum'un ihracatında rekor artış

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Çorum'un ihracatında rekor artış, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,14 oranında azalan ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihracatçı iller arasında yer alan Çorum'un ihracatında yüzde 504 oranında artış yaşandı.


Kasım ayında ithalat ise yüzde 11,44 artarak 18 milyar 166 milyon dolar oldu. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 oranında düştü ve 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığındaki daralma 27 milyar 85 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.


TİM verilerine göre Ocak ayında 22 milyon 675 bin dolar, Şubat ayında 21 milyon791 bin dolar, Mart ayında 38 milyon 242 bin dolar, Nisan ayında 33 milyon 504 bin dolar, Mayıs ayında 41 milyon 67 bin dolar, Haziran ayında 22 milyon 711 bin dolar, Temmuz ayında ise 35 milyon 904 bin dolar, Ağustos ayında 28 milyon 455 bin dolar, Eylül ayında 30 milyon 836 bin dolar, Ekim ayında 21 milyon 800 bin dolar, Kasım ayında ise 95 milyon 693 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında ihracat oranlarındaki artışla Çorum yeni bir rekor kırdı. - ÇORUM

Ruhsar Pekcan, İhracat, Çorum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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