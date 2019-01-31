Çorum'un İhracatında Yüzde 236'lık Artış

Çorum'da 2018 yılında ihracat yüzde 236,1, ithalat ise yüzde 124,5 arttı.

Çorum'da 2018 yılında ihracat yüzde 236,1, ithalat ise yüzde 124,5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında dış ticaret açığı ise yüzde 71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83,8'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5 azaldı, ithalat yüzde 1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,3 arttı, ithalat yüzde 28,2 azaldı.



Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Aralık ayında yüzde 47,1 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 47,2 oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD izledi.



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,8'dir. Aralık ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44,3'tür. - ÇORUM

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