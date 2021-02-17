Çorum'un iki ilçesinde yüz yüze eğitim 2 gün yapılamayacak - Son Dakika

Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.

Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Meciözü Kaymakamlığı da ilçede taşımalı eğitim yapılan Çitli Şehit Dursun Demirkol ile İbek Şehit Osman Aydoğdu ilk ve ortaokullarında yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceğini duyurdu.