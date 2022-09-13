Dernek merkezinde yapılan aramada ise yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, iskambil desteleri ve yazboz kağıtları ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dernek merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İskilip Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dernek merkezine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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