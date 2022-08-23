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İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Celal N'nin başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise bacaklarından yaralandığını belirledi.

Büyüyen tartışmada Celal N, tüfekle ateş ederek kardeşini yaraladı. Daha sonra köydeki evine dönen Celal N, burada aynı tüfekle intihar etti.

Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

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