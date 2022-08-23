Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
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Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti

23.08.2022 18:00

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Seyirçayı köyünde yaşayan Celal N. (63) ile kardeşi Şeref N. (58) arasında tarlada bulundukları sırada tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Celal N, tüfekle ateş ederek kardeşini yaraladı. Daha sonra köydeki evine dönen Celal N, burada aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Celal N'nin başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise bacaklarından yaralandığını belirledi.

Ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Şeref N, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Celal N'nin cesedi ise İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

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