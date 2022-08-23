Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi

23.08.2022 18:24
Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi

Çorum'un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı, Seyirçay köyünde meydana geldi. İddialara göre, Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Celal Narlı (60), girdiği bunalım sonucu kardeşi Şeref Narlı'yı (58) silahla yaraladı. Olayın ardından eve giden Celal Narlı burada aynı silahla hayatına son verdi. Ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref Narlı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorum'da örtü yangını büyümeden söndürüldü Çorum'da örtü yangını büyümeden söndürüldü Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti Çorum'da kardeşini silahla yaralayan kişi intihar etti
Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:52:58. #1.13#
SON DAKİKA: Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement