Jandarma reflektör dağıttı - Son Dakika
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Jandarma reflektör dağıttı

25.08.2022 16:59
Jandarma reflektör dağıttı

Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla başlatılan, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde çiftçilere reflektör dağıttı.

Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla başlatılan, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde çiftçilere reflektör dağıttı.

ilçeye bağlı Şeyh köyünde traktörleri ile birlikte köy meydanında toplanan çiftçilere, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler çerçevesinde traktörlerin trafikte görünürlüğünü arttıran reflektör ve sürücülerin devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (Koruma Çerçevesi) demirinin önemi anlatıldı. Eğitimin ardından traktör sürücülerine üçgen reflektör ve broşürler dağıtıldı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "İl Jandarma Komutanlığı olarak amacımız; ilimizde meydana gelen trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturan traktör kazalarını en aza indirerek kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek. Bu amaçla; trafik denetimleri ile birlikte çiftçilerimizde farkındalık oluşturacak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Jandarma, İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma reflektör dağıttı - Son Dakika

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