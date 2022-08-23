Ağabeyini av tüfeğiyle yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
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Ağabeyini av tüfeğiyle yaralayıp, intihar etti

23.08.2022 19:35

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Celal Narlı (58), ağabeyi Şeref Narlı'yı (59) av tüfeğiyle bacaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu  öne sürülen Celal Narlı (58), ağabeyi Şeref Narlı'yı (59) av tüfeğiyle bacaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyirçay köyünde meydana geldi. Celal Narlı iddiaya göre girdiği bunalım sonucu ağabeyi Şeref Narlı'ya babaevinin dışında av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların bacağına isabet ettiği ağabey Narlı, yaralandı. Olay sonrası eve giren Celal Narlı, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Celal Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Şeref Narlı ise ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Celal Narlı'nın cesedi otopsisi için İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyini av tüfeğiyle yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

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