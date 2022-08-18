Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesine atanan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi.
Sivrice Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Vural, Sivrice'ye hizmet etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Vural'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Program sonunda Kaymakam Vural'a Belediye Başkanı Gündoğan ve dernek tarafından plaket verildi.
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