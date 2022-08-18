Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi

18.08.2022 19:58
Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesine atanan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi.

Çorum'un İskilip ilçesine atanan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi.

Sivrice Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Vural, Sivrice'ye hizmet etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Vural'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Program sonunda Kaymakam Vural'a Belediye Başkanı Gündoğan ve dernek tarafından plaket verildi.

YORUMLAR
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Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
Kaynak: AA

Yunus Emre, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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