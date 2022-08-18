Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Vural'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Sivrice Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Vural, Sivrice'ye hizmet etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Yunus Emre, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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