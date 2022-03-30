Çorum'un kadın ramazan davulcusu göreve hazır - Son Dakika
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Çorum'un kadın ramazan davulcusu göreve hazır

30.03.2022 17:15
Çorum'un kadın ramazan davulcusu göreve hazır

Çorum'da belirlenen ramazan davulcuları arasında kadın davulcu da yer alıyor.

Çorum'da belirlenen ramazan davulcuları arasında kadın davulcu da yer alıyor.

Çorum Belediyesince Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime kadın davulcu Hatice Kırcı da katıldı.

Ramazanda görev alacak davulcular eğitimin ardından Hürriyet Parkı'nda uygulama yaptı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak çalışan 35 yaşındaki, 1 çocuk annesi Kırcı, gazetecilere, ramazanda görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Babasının emekli olduğunu ve davulculuk da yaptığını, sağlık problemleri nedeniyle bıraktığı davulu kendisinin devraldığını belirten Kırcı, düğünlerde davul çaldığını, ramazanda da davul çalabilmek için Çorum Belediyesine başvurduğunu ve kabul edildiğini anlattı.

Cumartesi gecesinden itibaren, fes, beyaz gömlek ve yelekten oluşan geleneksel giysilerle Akkent Mahallesi sakinlerini sahura kaldıracak olan Kırcı, vurmalı çalgılara çocukluğundan beri hevesli olduğunu anlattı.

Kırcı, "Küçükken okulun bando takımına da girdim. Davul çalmayı seviyorum. Üç yıldır davul çalıyorum. Bu yıl ilk kez ramazan davulcusu olarak görev yapacağım. Kadınlar isterlerse her şeyi yapabilir. İnşallah ağız tadıyla bir ramazan geçirip, bayrama ulaşırız." dedi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin de ramazan davulcularının Çorum'un ramazan kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu kültürü yaşatmak için her yıl ramazan davulcularını belirlediklerini dile getiren Şahin, kentin huzurlu bir ramazan geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Ramazan davulcuları da belediyenin kendilerine ücret ödemediğini, tek gelirlerinin evlerden topladıkları bahşiş olduğunu vurguladı.

Çorum'un kadın ramazan davulcusu göreve hazır

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Hitit Üniversitesi, Turgut Özal, Hürriyet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'un kadın ramazan davulcusu göreve hazır - Son Dakika


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