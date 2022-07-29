Kargı'da doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

Çorum'un Kargı ilçesinde doğalgaz borularının döşenmesine başlandı.
Yüklenici firma personeli, ilçenin Bahçelievler Mahallesi girişinde iş makineleriyle başladığı kazı çalışmasını sürdürüyor.
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AA muhabirine, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
İlçeye doğalgaz gelmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Şen, "Çalışmalarımız neticesinde ilçemizde doğalgaz altyapı faaliyetlerine başladık. Allah'ın izniyle tüm çalışmalarımız tamamlandığında ilçemiz doğalgaza kavuşacak. İlk gazı bu kış ilçemize vermeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ederiz." dedi.
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