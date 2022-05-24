Çorum'un lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin geleneksel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Çorum Belediyesince Buhara Kültür Merkezi'nde Çorum yöresine özgü katmer, yanıç, keşkek ve karaçuval helvası tanıtıldı.

Yöresel kıyafetler giyen Kadın Kültür Merkezi üyeleri, hazırladıkları geleneksel yiyecekleri konuklara ikram etti.

Etkinlikte ayrıca yöresel oyunlar da sahnelendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere, gastronominin ülkelerarası ve şehirlerarası yarışta ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da gastronominin önemine binaen "Asırlık Tarifleriyle Türk Mutfağı" adlı güzel bir kitap hazırlattığını belirten Aşgın, 21-27 Mayıs'ın da Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Çorum'un geleneksel yemeklerini tanıtmak üzere etkinlik düzenlediklerini aktaran Aşgın, "Kursiyer kardeşlerimiz yaptığı birbirinden lezzetli Çorum mutfağına ait ürünleri tatma fırsatı bulduk." dedi.

Çorum'un gastronomi alanında önemli birikime sahip olduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum, gastronomi anlamında Anadolu'nun merkezinde çok önemli bir yere sahip. Birçok tarafsız gurmeye göre de bazı ürünlerde ön plana çıkıyor. Örneğin en güzel su böreğini Çorum'da yiyebilirsiniz. Baklavanın en güzelini Çorum'da yiyebilirsiniz. Leblebi helvası çok popüler. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendi, Asırlık Tarifleriyle Türk Mutfağı kitabının en başına bizim leblebi helvasını yerleştirdi. Çorumlular olarak kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Leblebi helvasının belki en güzel yenilebileceği, sunulabileceği il, Çorum.

Çok ilde tandır var ama Çorum tandırı, kendine özgü tarifiyle lezzetiyle farklı bir yerde. İskilip dolmamız var ki sultanlara, padişahlara layık. Saray mutfağının çok önemli yemeklerinden. İskilip dolması, ayrıca orduya askerlerin güçlü kuvvetli, diri olması bakımından ikram edilen bir yemek. Mantı, açma, gözleme, bazlama, çörek türleri gibi hamur işi, et yemekleriyle Çorum, gastronomide özel bir yerde. Biz de bunu canlandırmak adına bu tür etkinlikler yapıyoruz."

Aşgın, restorasyonu tamamlanan Velipaşa Hanı'nda her gün yöresel yemeklerin hazırlandığı bir restoranın da hizmet vereceğini dile getirerek, "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri ismiyle önemli gurmelerin yarışmacıları değerlendireceği bir yarışmamız var. Unutulmaya yüz tutmuş Çorum yemekleri tekrar mutfağımıza girsin, genç nesiller atalarımızın, ninelerimizin yaptığı yemekleri gelinlerimiz yapsınlar istiyoruz." ifadesini kullandı.