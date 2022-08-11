Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Servet Şahin, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Servet Şahin, Mecitözü, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti - Son Dakika

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