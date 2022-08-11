Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti - Son Dakika
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Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti

11.08.2022 15:36
Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde devrilen traktörde torunu ile birlikte yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde devrilen traktörde torunu ile birlikte yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boyacı köyü Derekoz mevkisinde 19 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Servet Şahin (61), sevk edildiği Ankara'daki özel bir hastanede 10 Ağustos'ta vefat etti.

Şahin'in cenazesi, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Boyacı köyü mezarlığına defnedildi.

Servet Şahin idaresindeki 19 ACB 436 plakalı traktör, Boyacı köyü Derekoz mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile 7 yaşındaki torunu P.A.A. yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Servet Şahin, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Servet Şahin, Mecitözü, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti - Son Dakika

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