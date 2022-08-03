Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu - Son Dakika
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Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu

03.08.2022 01:15
Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çılgın davulcu olarak bilinen Fatih Bozkuş (35), şov yaparken sandalyeden düştü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çılgın davulcu olarak bilinen Fatih Bozkuş (35), şov yaparken sandalyeden düştü. O anlar davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi.

İskilip ilçesinde düğünlerde davuluyla yaptığı şovlarla adını duyuran Fatih Bozkuş, bir düğünde davul çaldı. Gösteri yapmak için sandalyeye çıkan Bozkuş, bir anda dengesinin kaybederek yere düştü. Davetlilerin yürekleri ağızlara gelirken Bozkuş, hiçbir şey olmamış gibi gösterisine devam etti.

Bozkuş, ayrıca başka bir düğünde de davul çalarken kendinden geçti. Davul çalarak kendi etrafında hızla dönmeye başlayan Bozkuş, zurnacıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle zurna havaya uçarken zurnacıda neye uğradığını şaşırdı.

Düğünlerde davulu ile şovlar ve gösteri yaptığını ifade eden Fatih Bozkuş "Bu işi severek yapıyorum. Çeşitli şov ve animasyonlarla mesleğime biraz daha renk katma çabasındayım. Düğünde sandalye üzerinde şov yapmak istedim. Üzerindeyken sandalyenin gazabına uğradım. Yere düştüm. Ama hiç bozuntuya vermeden şovuma devam ettim. Bu şovun bir parçasıymış gibi algılandı" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

İskilip, Oğuzlar, Çorum, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu - Son Dakika
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