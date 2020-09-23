Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor - Son Dakika

Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor

Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor Osmancık'ta çeltik hasat şöleni düzenlendi Vali Mustafa Çiftçi biçerdöverle çeltik hasadı yaptı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çeltik hasadının sürdüğü Osmancık'ta biçerdöverle çeltik hasat etti.

Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor

Osmancık'ta çeltik hasat şöleni düzenlendi

Vali Mustafa Çiftçi biçerdöverle çeltik hasadı yaptı

ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çeltik hasadının sürdüğü Osmancık'ta biçerdöverle çeltik hasat etti.

Çorum'un Osmancık İlçesinde Çeltik Hasat töreni düzenlendi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ile birlikte biçerdövere binerek bir süre tarlada hasat gerçekleştirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hasat sonrası gazetecilere yatığı açıklamada, "Çeltik hasadı sezonu için Osmancık ilçemizdeyiz. Çorum ilimizde 535 bin hektar ekilebilir tarım arazimiz var. Bunun 208 bin hektarı sulanabilir arazi durumunda. Şuana kadar toplam ekilebilir alanlarımızın yüzde 46'sı suya kavuşturulmuş durumda.

Tarım ürünlerinde birinci sırada olduğumuz Tritikale ürünümüz var. Bu noktada üretimde Türkiye'de birinci sıradayız. Onun dışında mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra 3'üncü sıradayız. Soğan üretiminde Amasya ve Ankara'dan sonra 3'ncü, Çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra 5'inci sıradayız. Çeltik üretiminde Türkiye'de iyi bir noktadayız. Ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 6'ncı sıradayız. Yumurta üretiminde 9'uncu, Buğday üretiminde ise Türkiye'de 10'uncu sıradayız.

Sulanabilir arazilerimizi artırırsak yüzde 46'dan daha yukarılara taşıyabilirsek Türkiye'de ilk 10'da olduğumuz tarım ürünlerinde de daha yukarı çıkabiliriz. Çeltikte suya bağımlı olan ürünler bir tanesi. Osmancık 97 ismiyle de tescillenmiş ve Türkiye'de de haklı bir yere sahip olmuş bir ürün. İnşallah önümüzdeki yıllarda sulanabilir tarım arazilerimizin artırılmasıyla beraber tarın yaptırılabilir alanların arıtılacağını, bu noktada da Türkiye ekonomisine, Milli ekonomiye daha fazla katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum.

Çorum'un Milli Gelire olan katkısı bu günkü rakamlarla 4 milyar lira. İlimiz ekonomisi içerisinde genel bütçenin yüzde 15 tarım oluşturuyor. Tarım bizim açımızdan önemli bir sektör. Ne kadar önem verirsek, sulanabilir arazileri ne kadar artırabilirsek çiftçimizin eline geçen miktarından o kadar artacağını, refahın daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Hasat şölenine İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Emniyet Müdürü Burak Gülcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar ve daire müdürleri katıldı.

Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor

Osmancık, Türkiye, Çeltik, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmancık'ta çeltik hasadı sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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