Arkadaşıyla bir olup amcaoğluna kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Son Dakika
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Arkadaşıyla bir olup amcaoğluna kurşun yağdırdı: 1 yaralı

04.08.2022 11:18
Arkadaşıyla bir olup amcaoğluna kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında geçmişten gelen husumet olduğu iddia edilen amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. ortamdan ayrılarak uzaklaştığı sırada, amcasının oğlu K.K. (35) yanındaki arkadaşı C.D. (25) ile birlikte peşinden gitti.

K.K. çay bahçelerinden ayrılarak Adnan Menderes Caddesine çıktığı sırada, peşinden koşarak gelen amcaoğlu K.K. ve arkadaşı C.D. üzerlerinde taşıdıkları ruhsatsız tabancalar ile caddede yürümeye devam eden K.K.'yi kurşun yağmuruna tuttular. Açılan ateş sonucu bacağına 6 mermi isabet eden K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği yerde Cumhuriyet savcısı ve Emniyet Olay Yeri ekiplerince, yapılan incelemede 14 mermi kovanı ve 1 adet tabanca kılıfı bulundu. Seken kurşunlardan bazıları ise caddedeki araçlara isabet etti. Olayın ardından cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, yaralı Çorum Erol Olçok Eğitim ve araştırma sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.K. ve arkadaşı C.D. ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine alındılar.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla bir olup amcaoğluna kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Son Dakika

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