Osmancık'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Osmancık'ta ev yangını korkuttu

03.09.2022 19:08
Osmancık'ta ev yangını korkuttu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yazlık olarak kullanılan bir evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yazlık olarak kullanılan bir evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilçatma mahallesi Bülbül Sokakta bulunan Mustafa Yüktaşır'a ait yazlık olarak kullanılan ahşap evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ev sahibi Mustafa Yüktaşır'ın yazlık olarak kullandığı ahşap evinden ayrıldıktan bir zaman sonra, evin çatı kısmından duman yükseldiğini gören komşuları durumu Osmancık itfaiyesi, polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Çevre evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın maddi hasar ile atlatılırken her hangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmancık'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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