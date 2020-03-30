Çorum'un Oyaca köyü, karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'un Oyaca köyü, karantinaya alındı
6 saat önce
ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
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